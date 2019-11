Giuntoli su Lozano: "Giova alla squadra, ma va atteso anche come condizione. Con noi da 13 allenamenti"

Intervenendo a Sky Sport (qui l'intervista integrale), il ds Cristiano Giuntoli ha parlato anche dell'impatto di Hirving Lozano: "Ha fatto 13 allenamenti con la squadra, paga i viaggi in Messico, è stato poco qui ma lui giova alla squadra perché allunga la difesa avversaria. Può fare molto di più a livello personale, ma va atteso anche fisicamente. Siamo contenti di tutto il mercato, da Manolas, Elmas, Llorente, Di Lorenzo. Come prestazioni siamo contenti, siamo molto più avanti dell'anno scorso anche se con qualche punto in meno. Serve pazienza, equilibrio, arriveranno i punti che meritiamo".

In precedenza ne aveva parlato anche a Kiss Kiss Napoli: "Lozano non ha brillato come prestazioni personali ma ha giovato alla squadra come spazi e movimenti dopo 12-13 allenamenti con la squadra, va considerata la nazionale e la condizione. Quando comincia fa bene, poi cala alla distanza, ma in generale siamo contenti".