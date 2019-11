Giuntoli a Sky: "Che ingiustizia, anche solo fermando il gioco era 2-1! A Roma con rabbia. Meriteremmo molti più punti! Su Milik e Lozano..."

Dopo l'intervista a Kiss Kiss Napoli, il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli è intervenuto anche a Sky Sport: "C'è grande delusione, ieri siamo stati tutto il giorno per non far percepire alla squadra questa ingiustizia subita. Dobbiamo motivarli di nuovo e non pensarci, anche se è una cosa grave. E' un rigore netto, l'ha detto anche Gasperini in diretta che dal vivo è netto, poi usano quel fotogramma senza prospettiva perché il difensore non guarda la palla e si scaglia contro Llorente che allarga il braccio per non essere travolto, anche se l'ha travolto ma almeno non in faccia. Era rigore, ma almeno andava fischiato, poi poteva anche non darlo ma eravamo comunque in vantaggio 2-1 e non sarebbe successo questo".

Sulla squalifica di Ancelotti: "Ha sempre aiutato gli arbitri, è stato splendido sempre, anche con Giacomelli. Io e lui abbiamo provato a gestire animi caldi, troviamo ingiusto il rosso e la squalifica per Roma. Faremo di tutto per opporci"

Ora guardare avanti? "Sì, a livello di prestazioni abbiamo fatto un grande inizio. Con i 3 punti col Cagliari ed i 2 dell'altro giorno, avremmo avuto la classifica reale delle prove fatte. Ora proveremo a fare una grande partita, mettendoci quel pizzico di rabbia che ci ha lasciato l'altra sera contro la Roma in una gara difficile, contro una squadra forte e ritrovata. Uno deve chiedersi perché la Roma non c'è, non quando c'è. Il campionato s'è alzato, servirà equilibrio perché anche le piccole hanno investito, hanno giocatori ed allenatori di livello e arriverà chi gestirà meglio i momenti difficili che tutti avranno".

Milik è tornato un giocatore importante. Il rinnovo a che punto è? "Stiamo parlando con l'entourage, siamo fiduciosi perché noi vogliamo tenerlo, lui vuole restare e quindi pensiamo di prolungare per 5 anni e puntare su di lui, come pensavamo anche prima. Il suo periodo difficile è stato solo fisico, non tecnico. L'anno scorso ha fatto 31 presenze, 20 gol, ha una media importante, creando occasioni, colpendo tanti pali, è destinto a fare tanti tanti gol".

Lozano investimento importante. Va aspettato. "Ha fatto 13 allenamenti con la squadra, paga i viaggi in Messico, è stato poco qui ma lui giova alla squadra perché allunga la difesa avversaria. Può fare molto di più a livello personale, ma va atteso anche fisicamente. Siamo contenti di tutto il mercato, da Manolas, Elmas, Llorente, Di Lorenzo. Come prestazioni siamo contenti, siamo molto più avanti dell'anno scorso anche se con qualche punto in meno. Serve pazienza, equilibrio, arriveranno i punti che meritiamo".