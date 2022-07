Giuntoli su Mertens: "ADL gli ha offerto 2,5mln netti, ma non ha accettato"

Nel corso della conferenza stampa odierna, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ha parlato del futuro di Mertens

Nel corso della conferenza stampa odierna, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ha parlato del futuro di Mertens: "Dries ha un rapporto straordinario con Aurelio, che gli ha fatto una proposta importante, di quasi 5 milioni lordi, parenti a 2,5 netti, ma non è stata accettata. Questo è il disegno molto semplice":

Per Mertens la partita è ancora aperta?

"E' una cosa che cura direttamente il presidente, onestamente non so rispondere"

