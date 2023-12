Gol preso a difesa schierata? Mazzarri affranto: "Ci gira tutto male, serve tempo per allenare..."

Mazzarri è stato interrogato anche sul gol subito a difesa schierata esprimendo tutto il suo rammarico e la necessità di tempo per gli allenamenti

Nella conferenza stampa post-partita, Walter Mazzarri è stato interrogato anche sul gol subito a difesa schierata esprimendo tutto il suo rammarico e la necessità di tempo per poter allenare queste situazioni.

“Ha visto bene la partita, bisogna allenare certe situazioni. La Juventus sta nel bunker 80 minuti e non concede una palla di testa. Bisogna allenarla questa cosa ma non ho avuto tanto tempo. Purtroppo appena facciamo un errore paghiamo, è un momento in cui ci gira tutto male. Abbiamo fatto 7 tiri in porta, per sbloccare con la Juve bisogna anche tirare da fuori area ma non ne abbiamo fatto uno buono. Martedì dobbiamo fare una grande gara poi ci concentreremo per migliorare questi aspetti se avremo tempo”.