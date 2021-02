Granada, ag. Gonalons: "Fu ad un passo dal Napoli, era tutto fatto. Sull'Europa League..."

Nel corso di ‘Radio Goal’, in onda su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Frederic Guerra, agente di Maxime Gonalons centrocampista del Granada.

"Ai tempi di Benitez fu veramente vicinissimo al Napoli. I Presidenti erano d’accordo ed avevo anche io l’accordo con il Napoli. Alla fine però era giovane e scelse diversamente, non andò a buon fine quella trattativa che avevamo imbastito tra le due società e i rispettivi dirigenti dei club.

Non ha mai giocato allo stadio Maradona neanche da avversario. Ho parlato con lui oggi e il Granada sa che contro il Napoli sarà dura ma vogliono giocarsi le loro carte in Europa League. Il Granada ha due attaccanti infortunati, ma la squadra ci crede molto al passaggio del turno. Possono giocare con più moduli, lo spogliatoio è sano e vivono senza grande pressione. Il Napoli per loro resta una montagna da scalare, sono consapevoli della forza degli azzurri".