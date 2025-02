Grandi risate in sala conferenze alla battuta di Conte: “Sono bianco o nero. Anzi, facciamo rosso o blu…”

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Udinese, c’è stato anche un simpatico siparietto che ha visto protagonista Antonio Conte. Grandi risate in sala stampa a Castel Volturno in seguito alla battuta del tecnico azzurro: “Sfumatura? Di grigio, io non ce l'ho. Sono bianco o nero (risate in sala, ndr), nel senso... facciamo rosso e blù, chiariamo...".

