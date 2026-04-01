Gravina non si dimette: “Non ora, c'è il Consiglio Federale! Gattuso? Gli ho chiesto di restare”

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Dopo la sconfitta contro la Bosnia, in conferenza stampa è intervenuto anche Gabriele Gravina, presidente della FIGC

Dopo la sconfitta contro la Bosnia, in conferenza stampa è intervenuto anche Gabriele Gravina, presidente della FIGC: “Lo stato d’animo è piuttosto evidente, soprattutto per come è maturato questo risultato. Permettetemi di fare i complimenti ai ragazzi, in questi mesi hanno avuto una crescita incredibile, molti di voi non hanno potuto apprezzare il clima e l’atmosfera in questi ultimi mesi. Volevamo dare una gioia ai nostri tifosi, voglio fare i complimenti a Rino Gattuso. È un grande allenatore, gli ho chiesto di rimanere, lui e Buffon, alla guida tecnica di questi ragazzi. Avete perso un momento di grande sintonia all’interno nello spogliatoio. La partita l’avete vista tutti. C’è poco da commentare, il mister li ha definiti eroici. Poi capisco che ci siano diverse valutazioni da fare”.

Gravina non si dimette: convocato un Consiglio Federale

Non ci sono dimissioni immediate, ma Gravina ha annunciato l’indizione di un Consiglio Federale per la prossima settimana, dove verrà valutata la situazione: "Per la parte politica c’è una sede deputata a fare le valutazioni, cioè il Consiglio Federale. Ho già deciso di convocarlo per la settimana prossima, ci saranno valutazioni fatte all’interno. Capisco l’esercizio della richiesta di dimissioni a piè sospinto, ma c'è una sede adatta per fare le valutazioni".

Sull’arbitraggio di Turpin, Gravina ha aggiunto: "Ci sono state alcune applicazioni e scelte che, come ha detto il mister, hanno lasciato alcune perplessità. Negli episodi forse meritava maggiore approfondimento. Qui c'è un mondo che va tracciato con lucidità e obiettività, senza momenti di delusione e amarezza. Settimana prossima faremo riflessioni molto più approfondite, perché la sua domanda richiede una risposta nella sede deputata. Voglio chiedere almeno un provvedimento utile richiesto, cioè se c'è stato un modo per affrontare la crescita del calcio italiano. Questo vale per il blocco di sistema, di norme e di regole, a livello nazionale e internazionale. Ho letto qualcuno di voi che ha parlato di responsabilità oggettiva e sono io. Mi sono sempre assunto le mie responsabilità, ma ci sono decisioni che non vanno a intaccare il grande lavoro e dignità di chi in questi mesi ha profuso energie".