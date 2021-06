Gravina: "Siamo al lavoro per un corso di primo soccorso ai calciatori"

Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha parlato a Sky Sport, partendo dal caso Eriksen: "Abbiamo deciso di far fare il corso di primo soccorso ai giocatori. Abbiamo vissuto tutti quegli attimi di panico, avendo un blocco psicologico. I nostri cuori si sono fermati insieme al suo. Adesso dobbiamo dare una risposta, i medici hanno elogiato Kjaer per l'intervento decisivo, quindi dobbiamo far sì che tutti gli atleti in campo, con tecnici e addetti ai lavori, possano avere una conoscenza elementare. Speriamo che non succeda più, ma nel caso vogliamo e dobbiamo essere pronti. Dobbiamo poi anche cercare le cause di ciò che è successo a Eriksen. Inizieremo prestissimo con la nostra commissione medica, stiamo già lavorando e faremo un protocollo sua per le società professionistiche che per quelle dilettantistiche".

La percentuale di tifosi allo stadio potrà aumentare nella seconda parte dell'Europeo?

"Ci proveremo, incontreremo la UEFA e vedremo se sarà possibile, grazie anche all'ottimo comportamento dei tifosi. Con il Cts e il ministro Speranza vedremo se riusciremo ad aumentare il numero dei tifosi".

Cosa pensa della crescita della Nazionale?

"Ho investito molto, come persona e come Federazione, sul rapporto, che è stato agevolato dai risultati, con la Nazionale di calcio. Stiamo costruendo il futuro dell'Italia calcistica".

L'Italia può vincere l'Europeo?

"Se continueremo a coltivare valori ed entusiasmo lo avremo già vinto. Sul cmapo serve concentrazione e non dobbiamo abbandonare lo spirito di sacrificio. Dobbiamo stare con i piedi per terra senza smettere di sognare, ma con realismo e determinazione. Il nostro obiettivo è andare a Wembley. Poi vedremo".

Il top player della Nazionale è Mancini?

"Credo che Mancini sia uno del gruppo e la nostra forza è il gruppo, che ha una regia straordinaria. La nostra forza è fatta anche dai sentimenti, i giocatori sono professionisti ma anche amici, siamo una grande famiglia. C'è rispetto e questo è la cosa più importante".