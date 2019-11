Graziani attacca Sarri: "Tifosi Juve rimpiangano Allegri, con Sarri Juve spesso in balia degli avversari"

Ciccio Graziani, ex bomber, tra le altre, della Roma e della nostra nazionale, parla, intervenuto a "Radio Sportiva", di Juventus: "I tifosi della Juventus dovrebbero rimpiangere Allegri. Questa Juventus si affida ai singoli e, come accaduto a Bergamo, è spesso in balia degli avversari. L'arrivo di Sarri non ha cambiato nulla. Chi tra Higuain o Dybala fuori per far posto a Ronaldo? È da pazzi toglierne uno e non farli giocare tutti insieme. Ci vuole coraggio per veder giocare meglio le squadre".