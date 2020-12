Graziani critica la Juve: "E' nona senza la vittoria a tavolino col Napoli. Due squadre per lo scudetto"

Ciccio Graziani, ex attaccante e allenatore, ha parlato a Radio Sportiva di alcuni temi di attualità: "Champions League? Per la qualificazione agli ottavi di finale Lazio e Atalanta hanno il destino in mano, l'Inter no. Juventus? Non piacciono questi alti e bassi, in Champions è in pari ma in campionato no. Senza la vittoria a tavolino con il Napoli sarebbe nona in classifica dopo otto giornate, questo non può fare piacere a società e tifosi. Scudetto? Il Milan può vincerlo e molto probabilmente lotterà fino alla fine, ma, anche se è attardata, la mia favorita è l'Inter perché è la più attrezzata caratterialmente e tecnicamente. Dybala? Dovrebbe giocare da trequartista in un 4-3-1-2, con lui dietro Morata e Ronaldo sarebbero gli avversari a preoccuparsi di me e non viceversa".