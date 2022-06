Graziani difende Cabral della Fiorentina: "Non è un brocco, ricordate gol al Napoli? Strepitoso!"

Francesco Graziani si è così espresso a La Gazzetta dello Sport sull’acquisto della Fiorentina, ormai a un passo, di Luka Jovic

TuttoNapoli.net

Francesco Graziani si è così espresso a La Gazzetta dello Sport sull’acquisto della Fiorentina, ormai a un passo, di Luka Jovic: “A me è sempre piaciuto, ha carattere e qualità. Certo, negli ultimi tempi ha combinato poco, all’Eintracht non ha fatto molto e al Real Madrid ha giocato poco. Comunque la Viola ha segnato tanto anche senza Vlahovic. E mi ricordo il gol di Cabral al Napoli: strepitoso. Chi fa gol così non è un brocco. A Firenze sono tutti agitati e preoccupati. State calmi ché la Fiorentina migliora. Con giocatori come Jovic poi di sicuro”.