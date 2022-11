Graziani difende Klopp: “Nessuna gufata, ha fatto un grande complimento al Napoli”

Intervenuto ai microfoni di Italia 1, nel corso della trasmissione 'Pressing’, l'ex attaccante della Nazionale Ciccio Graziani ha parlato del Napoli

Intervenuto ai microfoni di Italia 1, nel corso della trasmissione 'Pressing’, l'ex attaccante della Nazionale Ciccio Graziani ha parlato del Napoli di Luciano Spalletti tornando sulle parole di ieri di Jurgen Klopp in conferenza stampa: “Se Klopp si esprime in questo modo non è una gufata, ma un grande complimento per il Napoli perché in questo momento è tra le squadre più forti d’Europa. Anche noi diciamo che può vincere il campionato per come sta giocando e mica stiamo gufando il Napoli. Klopp non ha fatto nessuna gufata”.