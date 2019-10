Graziani elogia Ibrahimovic: "Sposta gli equilibri di una squadra"

Nel Microfono Aperto per rispondere alle domande degli ascoltatori è intervenuto l'ex calciatore Ciccio Graziani. Queste le sue parole: "De Laurentiis su Mertens e Callejon? Se non vuoi rinnovare non farlo ma comunque non mi esprimerei così pubblicamente. Ai giocatori queste cose danno fastidio. Parla di due che hanno dato e stanno dando molto al Napoli. Credo che Ancelotti debba intervenire, perché certe dichiarazioni si sentono nello spogliatoio e poi per prenderne due altrettanto bravi il Napoli alla fine dovrebbe spendere di più

Ibra al Napoli? Lui cambia gli equilibri. Se arriva Ibrahimovic fa piazza pulita, gioca lui e la squadra deve giocare per lui ed il Napoli può farlo".