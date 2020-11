Graziani: "Il Napoli ha messo alla corde il Milan, quel giallo a Bakayoko grida vendetta"

Francesco Graziani, ex attaccante e allenatore, ha commentato i temi della Serie A nel corso del suo intervento ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Il Napoli ha un punto di penalizzazione e gli hanno dato una sconfitta a tavolino. Se ci pensiamo, ci accorgiamo che la classifica non è così negativa come si dice. Io a un certo punto, vedendo la difesa del Milan, serviva qualcuno che potesse dare punti di riferimento in attacco al Napoli. Quand'è entrato Petagna qualcosa è cambiato. Il Napoli è stato penalizzato, la prima ammonizione a Bakayoko grida vendetta. Nell'arco della totalità della partita il Napoli non ha fatto male ed è riuscito anche a mettere alle corde il Milan".