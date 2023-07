Graziani: "Il Napoli non vincerà a mani basse come l'anno scorso, le altre si stanno rinforzando"

GIOVANILI QUANTI GIOVANI SVINCOLATI DAL NAPOLI! SONO IN 23: L'ELENCO COMPLETO La Lega Serie A ha pubblicato il consueto elenco dei giovani di serie che le squadre della massima serie hanno liberato in ragione dell'art. 107 delle NOIF (svincolo per rinuncia). AMENDOLA DAVIDE 11/04/2007 ARICO CRISTIAN 24/07/2007 BADINI GIUSEPPE 05/07/2008... La Lega Serie A ha pubblicato il consueto elenco dei giovani di serie che le squadre della massima serie hanno liberato in ragione dell'art. 107 delle NOIF (svincolo per rinuncia). AMENDOLA DAVIDE 11/04/2007 ARICO CRISTIAN 24/07/2007 BADINI GIUSEPPE 05/07/2008... LE ALTRE DI A COPPA ITALIA, PARADOSSO CUADRADO: ESPULSO CONTRO L'INTER, SCONTERÀ SQUALIFICA CON... L'INTER Inzaghi non potrà utilizzarlo negli ottavi di finale ed eventualmente nei quarti della competizione, proprio per una squalifica rimediata contro... l'Inter. Inzaghi non potrà utilizzarlo negli ottavi di finale ed eventualmente nei quarti della competizione, proprio per una squalifica rimediata contro... l'Inter.