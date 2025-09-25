Graziani: “Milan non ancora da Scudetto! Per vincere i campionati serve un attaccante vero…”

Francesco Carbone

L'ex attaccante e allenatore, Francesco Graziani, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva di alcuni temi legati alla Serie A, soffermandosi sul Milan, prossimo avversario del Napoli in campionato: “Il Milan non lo vedo ancora da Scudetto. A meno che non mi smentiscano, e spero che lo facciano per il bene del Milan, io non vedo né Gimenez né Nkunku giocatori da 15-20 gol. Per vincere i campionati ci vuole l'attaccante vero, da 20-25 gol”.