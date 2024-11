Graziani positivo: "Che spirito! Mai visto prima Kvara e Politano correre 80m andata e ritorno"

Ciccio Graziani, ex calciatore, ai microfoni di Si Gonfia La Rete su Tele A ha parlato della gara degli azzurri contro l'Inter: "Per me il Napoli ha fatto una grande partita perché ha giocato contro una grande squadra. Si è sacrificata da morire. Non è stato uno spettacolo bello, perché quando giocano due squadre che si equivalgono più o meno...

Però per me ha tenuto il campo benissimo: ha sofferto, si sono sacrificati. Attaccava l'Inter e c'erano dieci uomini nella metà campo del Napoli, attaccava il Napoli e c'erano dieci uomini nella parte di là. Una partita difficilissima. Kvaratkhselia e Politano si sono fatti un mazzo così, non li ho mai visti correre ottanta metri andata e ottanta metri a tornare. Guarda che ha fatto una partita difensiva di togliere tempo e spazio sempre agli avversari, l'unica cosa è che nell'unica incertezza difensiva ha preso gol. Antonio Conte a un certo punto ha chiesto quanto mancava e ha richiamato le posizioni, come a dire: 'Ragazzi abbiamo due risultati su tre, se prendiamo contropiede vi ammazzo'. Questo era il pensiero di Antonio ed è una cosa logica".