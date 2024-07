Graziani: “Prenderei Chiesa, il tridente con Kvara e Lukaku ammazzerebbe tutti”

Francesco Graziani, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli

Francesco Graziani, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Quando parla Conte io sto zitto ed ascolto, ma per me abbiamo visto il miglior Kvaratskhelia sull’esterno, ed ora vederlo in mezzo al campo sotto-punta secondo me non si riesce ad esprimere al meglio.

Un po’ come quando Allegri fece questo esperimento con Chiesa dietro Vlahovic. Kvaratskhelia ha bisogno di puntare l’uomo, se gioca spalle alla porta va in difficoltà. Io vorrei dare un consiglio alla dirigenza del Napoli perché prenderei Chiesa, che in un tridente con Kvara e Lukaku ammazzerebbe qualsiasi squadra”.