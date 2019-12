Graziani: "Torreira tra i migliori metodisti, ma il Napoli è disposto a fare il sacrificio?"

Ciccio Graziani, ex giocatore, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, pronto a commentare il momento in casa azzurra: "Torreira? Mi piacerebbe, conosce il calcio italiano, è tra i metodisti migliori che abbiamo visto. Bisogna capire se il Napoli sia disposto a fare questo sacrificio. Gattuso sa di avere una squadra fortissima in mano, è andata in forte difficoltà per tanti motivi, ora la sta rigenerando per tanti motivi. Questa squadra ha valori molto importanti sotto il punto di vista tecnico".