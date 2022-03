Gregucci consiglia Berardi: “E’ arrivato il momento di fare il salto in un top club”

"Mi aspettavo una crescita così in progressione per Berardi. Bisogna vedere se abbandonerà la sua zona di comfort, il Sassuolo".

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto l’ex allenatore dell'Atalanta, Angelo Gregucci.

Su Balotelli e Berardi: "Mi aspettavo una crescita così in progressione per Berardi. Bisogna vedere se abbandonerà la sua zona di comfort, il Sassuolo. Il consiglio è di andare a conclamare la sua qualità in qualche top club. Il calcio di alto livello vuol dire giocare martedì o mercoledì e sabato o domenica. Il momento di fare quel salto è arrivato. Mario io l'ho perso da un po'. Sul calciatore le qualità sono indiscutibili. faccio una parentesi: negli anni 80 si era molto più cauti a fare dichiarazioni, per questo io mi sento un cronista. Perciò su Balotelli, oggettivamente, penso che quello turco non sia un campionato di livello. Se volesse mettersi in discussione dovrebbe tornare in Italia e in un top club e rimettersi in discussione. A 21 anni aveva già tanti trofei importanti. Dopo tante opinioni e chiacchiere il campo l'ha visto poco".