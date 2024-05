Guerini: "ADL è un tipo pesante, travolge allenatori e dirigenti con la sua personalità"

L'ha detto l’allenatore e dirigente Vincenzo Guerini a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca

“Ci sono stagioni storte, per carità, però dopo quello che ha fatto vedere il Napoli lo scorso anno è incredibile quello che è accaduto. Nessun si aspettava che rivincesse il titolo, ma una qualificazione in Champions sembrava alla portata. Invece la squadra ha avuto un crollo prima dal punto di vista psicologico, poi ci sono stati i cambi di tecnici, e infine i calciatori che non ci hanno creduto. E quando accade questo - ha detto l’allenatore e dirigente Vincenzo Guerini a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live -non c’è allenatore che tenga. Per il futuro a Napoli ci vuole un allenatore di grande personalità, ma non tanto per reggere la piazza quanto per i rapporti con il presidente De Laurentiis. Anche perché la piazza di Napoli ti aiuta e ti porta qualche punto quando le cose girano per il verso giusto.

Italiano per il Napoli? Lo ammiro, è un ottimo allenatore, può piacere o meno ma sicuramente imprime una identità precisa alle squadre che allena. L’unica cosa che posso rimproverargli, sempre tra virgolette, è non aver preteso dalla Fiorentina i rinforzi adatti per competere per la Champions. Italiano ha fatto molto bene a Firenze, ha riportato i viola in Europa. Dal punto di vista tecnico e tattico Italiano è sicuramente all’altezza, poi non so che relazione avrebbe con De Laurentiis. Il presidente è oggettivamente pesante da tutti i punti di vista, qualche volta manda messaggi criptici. Non è un caso che uno come Spalletti, che conosco bene, ha fatto un capolavoro ed è poi scappato. Anche i dirigenti, tipo Meluso, sono stati quest’anno travolti dalla personalità del presidente. Non so, dopo quello che è successo quest’anno, quale sia la voglia dei calciatori di restare a Napoli. E’ chiaro che gli azzurri vanno rigenerati. Conte ha personalità per reggere, ma il suo profilo è talmente alto che può permettersi di chiedere calciatori importanti al presidente, diversamente potrebbe pure non accettare il Napoli”