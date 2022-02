Guerra in Ucraina, Spalletti: "Non si possono costringere bambini a diventare profughi"

Qual è il suo pensiero sulla guerra in Ucraina? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Luciano Spalletti, allenatore del Napoli

Qual è il suo pensiero sulla guerra in Ucraina? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Luciano Spalletti, allenatore del Napoli che alla vigilia della sfida contro la Lazio - gara valida per la 27esima giornata di Serie A - ha risposto così: "Non conosco le cause che hanno portato a una situazione così drammatica, ma nessun motivo può essere valido per costringere delle persone a diventare profughi per il mondo e a rischiare di essere schiacciati dalle bombe. La cosa che crea davvero disagio è pensare ai bambini costretti a lasciare le loro camerette e si trovano scaraventati a dormire sotto i ponti e a dormire in giro per il mondo. Non c'è mai un motivo per fare una guerra e la vita delle persone è quella che assolutamente deve essere tutelata per prima".