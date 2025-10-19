Flop Lucca, Calamai si chiede: “ADL starà rimpiangendo i soldi spesi?”

Nel suo editoriale per Tuttomercatoweb, la firma del giornalismo sportivo Luca Calamai si è soffermato anche sulla sconfitta del Napoli a Torino: “Brutto passo falso per il Napoli. Le vie del calcio, è noto a tutti, sono infinite. E allora capita che l’ex Simeone condanni la squadra di Conte. E che dall’altra parte, chi ha preso il posto dell’argentino, Lucca deluda.

Lucca non appare in grado di indossare i panni del bomber da scudetto. Chissà se il presidente De Laurentiis rimpiange i 40 milioni investiti per l’ex Udinese. Conte ha preferito non rischiare Hojlund pensando anche alla prossima sfida di Champions. Ma dopo l’infortunio di Lukaku il Napoli non può prescindere dal danese, Il Toro invece dichiara chiuso lo stato di crisi. E’ stato bravo il presidente Cairo a proteggere Baroni. Passata la bufera il Toro può tornare a inseguire la parte sinistra della classifica”.