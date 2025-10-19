Ambrosino dopo il rinnovo: “Non ho mai mollato! Che emozione il debutto con il Napoli”

Il Napoli ha formalizzato un doppio rinnovo contrattuale: quello di Antonio Vergara e di Giuseppe Ambrosino. Entrambi i calciatori che hanno firmato un prolungamento di lunga durata che li legherà alla maglia azzurra fino al 2030.

Dopo l’annuncio, l’attaccante ha parlato ai canali ufficiali del club: “Arriveranno momenti difficili e proprio in quelle circostanze bisogna sempre pensare che non mollando si può arrivare a quello che si vuole. Non riesco neanche a spiegare cosa ho provato quando ho esordito, un mix di emozioni incredibili. Quando Antonio (Vergara, ndr) ha esordito a Sassuolo ero contento quasi quanto lui, perché conoscendolo praticamente da tutta la vita sono stato molto contento”.