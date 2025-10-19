Padovano: "Anche dopo quel 4-3 dissi di andarci piano, Juve inferiore a Inter e Napoli"

vedi letture

La Juventus frena ancora: sconfitta per 2-0 a Como, la vittoria manca da quel 4-3 contro l'Inter. L'ex bianconero, Michele Padovano, dagli studi di Sky Sport, ha detto la sua in merito al momento che stanno vivendo i giocatori di Igor Tudor. Queste le parole dell'ex attaccante: "Mi piacerebbe conoscere anche quello che è il pensiero dei dirigenti della Juventus a proposito di questo momento" - ha detto - ", perché Tudor si è presentato molto bene in bianconero, dicendo che alla Juve bisogna vincere, che avrebbero voluto costruire qualcosa per puntare a tornare a vincere titoli".

Il gioco che offre ora questa squadra è indicativo. Penso che la Juventus che stiamo vedendo non abbia un'identità in questo momento e quindi ascoltare il pensiero di Comolli secondo me sarebbe anche utile a noi, per capire un attimino quelli che sono i loro programmi, i loro obiettivi. Personalmente anche dopo la vittoria ottenuta dalla Juve contro l'Inter dissi di andarci piano, che mi sarei preso un'altra settimana o altre due di tempo per capire se la Juventus potesse realmente competere. Ma in questo momento secondo me non è così. Oggi credo che sia proprio evidente che è una squadra che in confronto all'Inter ed in confronto al Napoli sicuramente ha qualcosa in meno".