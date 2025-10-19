Vergara dopo il rinnovo: “Stavo per smettere! L’esordio col Sassuolo un segno del destino…”

Il Napoli ha formalizzato un doppio rinnovo contrattuale: quello di Antonio Vergara e di Giuseppe Ambrosino. Entrambi i calciatori che hanno firmato un prolungamento di lunga durata che li legherà alla maglia azzurra fino al 2030. Dopo l’annuncio, il centrocampista ha parlato ai canali ufficiali del club: “La prima immagine che mi torna in mente nel mio percorso nel Napoli è quando volevo smettere.

Stavo passando un momento difficile della mia vita, il calcio non mi rendeva più felice. Quando il mister mi ha chiamato contro il Sassuolo per entrare per me è stato come un segno del destino perchè su quello stesso campo due anni prima mi ero rotto il crociato. Io sono convinto che se ti diverti, ti impegni e hai fame, se sei portato ci arriverai”.