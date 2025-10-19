Il dubbio di Iannicelli: “Troppi infortuni: casualità o errore di programmazione?”

Il Napoli crolla a Torino. Il giornalista Peppe Iannicelli, ai microfoni di Canale 21, commenta il ko degli azzurri: “Io sono estremamente deluso dall’approccio, contro una squadra che nella cifra individuale e collettiva è nettamente inferiore al Napoli. Credo che il Torino farà difficoltà a collocarsi nella parte sinistra della classifica. Il Napoli non giocava con una big, ma con una squadra capace di fare cose incredibilmente positive ma anche incredibilmente negative.

Sono deluso del rendimento di giocatori dai quali mi aspettavo di più. Lucca aveva l’occasione di giocare per via dell’infortunio di Hojlund e invece è stato impalpabile, così come lo stesso Neres. Probabilmente l’ingresso di Lang autorizza un po’ di fiducia nelle prestazioni di questo ragazzo, però continuano ad esserci una serie di punti interrogativi. Tutta questa problematica di indisponibilità, è tutta una conseguenza di accidenti o ci sono stati degli errori di programmazione nella gestione fisica e nella preparazione della squadra? Io su questo ci metto un enorme punto interrogativo perché non ho nessun elemento per poter dare un giudizio”.