Guido Clemente di San Luca: "Attacco mediatico contro il Napoli, Lega doveva assumersi la responsabilità"

Guido Clemente di San Luca, Ordinario di Diritto Amministrativo, Università della Campania Luigi Vanvitelli, ha analizzato i risvolti mediatici della questione Juve-Napoli.

"L’evidente attacco mediatico contro il Napoli ha indotto ad augurarsi, paradossalmente, che risultassero positivi altri giocatori del Napoli. Per fortuna, gli esiti sono stati tutti negativi.

È assurdo che si sia ragionato pensando all’esito dei controlli. Ogni ragionamento, infatti, andrebbe fatto, non ex post, ma ex ante - come hanno correttamente fatto le autorità sanitarie locali - ponendo l’attenzione sulla possibilità/probabilità di prognosticare che il caso Genoa si potesse replicare.

D’altronde, sarebbe stato semplice rinviare la partita di un paio di giorni, così da verificare l’esito dei tamponi a 8 giorni, in maniera da far serenamente rientrare ogni legittima preoccupazione, per la diversa situazione fattuale sulla quale le ASL hanno dovuto valutare. Ci si dovrebbe chiedere perché non lo si sia fatto.

In ogni caso, sarebbe stato sufficiente che sabato scorso, subito dopo i provvedimenti delle ASL, la Lega si fosse assunta la responsabilità di trasgredire all’obbligo in essi contenuto. Ma si è ben guardata dal farlo, evidentemente per evitare di incorrere nelle sanzioni previste, lasciando al Napoli la decisione di non rispettare l’ordine ricevuto".