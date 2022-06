Guido Clemente di San Luca: "Perchè si possono spendere 20 milioni per Deulofeu e non 4 per Mertens?"

"Ma chi può credere che la richiesta di Mertens sia una provocazione? A meritare una siffatta qualificazione sarebbe tutt’al più la proposta di De Laurentiis"

Guido Clemente di San Luca, Ordinario di Diritto Amministrativo all'Università della Campania Luigi Vanvitelli, ha espresso alcune considerazioni sulla vicenda Mertens.

Ma chi può credere che la richiesta di Mertens sia una provocazione? A meritare una siffatta qualificazione sarebbe tutt’al più la proposta di De Laurentiis. Ma perché non gli si chiede di spiegare quale sarebbe il «preciso progetto economico» che gli impedirebbe di confermare Dries? Insomma, spieghi perché quella sarebbe «l’offerta più importante che si possa fare». Più importante in base a quale criterio? Perché si possono spendere 18-20 milioni e circa 3 di contratto per Deulofeu, e non 1,6 e 2,4 di contratto per Ciro? Certo, un finale con mancato rinnovo sarebbe «indegno», ma molto di più se l’offerta del Napoli restasse quella che si legge, un’offerta che a chiunque osservi i prezzi di cui si parla in giro non può non apparire incongrua.

Proprio perché De Laurentiis è il Presidente del Napoli – anziché giustificarne gli atteggiamenti inappropriati – bisognerebbe domandargli di illustrare le ragioni d’impresa che fanno fare un’offerta così fuori mercato per il capocannoniere del Napoli di tutti i tempi!