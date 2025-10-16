Gutierrez sui tifosi: "Non ero ancora azzurro e già mi scrivevano questo messaggio"

Miguel Gutierrez, esterno del Napoli, nel corso della sua intervista a Il Roma ha lanciato anche un messaggio ai tifosi: "Devo dire una cosa però. Prima ancora di firmare, mi mandavano messaggi su Instagram e mi dicevano: “vieni a Napoli, vieni a Napoli”. Già sentivo il sostegno dei tifosi e non ero ancora un calciatore azzurro.

È stato tutto molto bello. Poi, dopo il mio debutto, ho avvertito il loro affetto e i complimenti. E questo per un giocatore è molto bello perché ti fa sentire bene e chiedo di continuare così. Oltre a vederci allo stadio, spero di poterli incontrare anche fuori".