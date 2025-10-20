Ha parlato con Perisic di Conte? Bosz: "Sì, ma l'ho già affrontato e posso dire una cosa"
Ha parlato di Conte con Perisic? E' una delle domande poste a Peter Bosz, allenatore del PSV; in conferenza stampa. Di seguito la risposta del tecnico: "Sì, so che ha giocato a lungo con lui, sia al Tottenham che all'Inter. Io stesso ho già affrontato Conte quando ero al Bayer Leverkusen e so quanto sia difficile sfidarlo".
Sulle differenze col calcio italiano. "In Olanda giochiamo con giocatori più giovani rispetto al campionato italiano. E anzi, a volte vediamo in Italia dei giocatori provenienti dal nostro campionato. Domani vedrete come abbiamo modi di giocare diversi. Abbiamo già dimostrato di poter avere un grande rendimento contro l'anno scorso con la Juventus".
