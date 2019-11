Hamsik: "Ancelotti fa bene ad essere arrabbiato, placcaggio su Llorente si vede nel rugby! Su Zielinski..."

Marek Hamsik ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, soffermandosi ovviamente anche sul match di ieri tra il Napoli e l'Atalanta: "Ho visto un gran Napoli, solido che ha creato tantissimo e non ha concesso quasi niente. Spero si possa continuare così. Quello che è successo è stato incredibile, ho visto i ragazzi giù amareggiati, l'hanno presa molto male. Ancelotti l'ha presa male? Penso giustamente, un placaggio così si fa nel rugby non a calcio. Io lo posso appoggiare, non mi meraviglio della sua rabbia. Zielinski-Fabiàn? Tutta la squadra ha fatto una grande prestazione, spero che Zielu possa tornare ai suoi livello. Spero possa tornare il vecchio Zielinski, c'è troppa pressione addosso a lui. E' un fuoriclasse, mi sono allenato con lui per anni".