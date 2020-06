Hamsik carica il Napoli in vista della finale: "Speriamo finisca come nel 2012..."

Marek Hamsik resta vicinissimo al Napoli, quando ormai manca pochissimo alla finale di Coppa Italia che vedrà gli azzurri contro la Juve. Questo il messaggio del giocatore slovacco ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Volevo fare i complimenti alla squadra per la qualificazione, complimenti a Dries per il suo record, bellissimo essere nella storia di questa società, gli faccio tantissimi auguri per questo. Spero che il Napoli dopo qualche anno possa tornare con la Coppa, sperando che possa finire come nel 2012. Faccio un grande in bocca al lupo alla squadra, sempre forza Napoli".