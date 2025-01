Hasa, l'ex allenatore: "E' completo, che jolly! Eccezionale come ragazzo"

Luis Hasa, oggi le visite mediche a Villa Stuart con il Napoli. Colpo in prospettiva per il club azzurro. Il jolly offensivo classe 2004 arriva dal Lecce. Ha giocato nella Juventus Next Gen.

Su CRC è intervenuto l'ex allenatore di Hasa Andrea Bonatti: "Hasa? È un ragazzo eccezionale dal punto di vista caratteriale. Ha una duttilità tattica non indifferente che è un aspetto positivo che lo aiuterà a raggiungere livelli alti. Lecce? Il passaggio non è automatico. Nell'adattamento subentrano tanti fattori. La qualità più importante è che quando sale la pressione e lui c’è e ciò lo differenzia da altri giocatori che hanno qualità ma quando sale la pressione scompaiono. È molto impattante. Quando era Under 17 l’ho fatto giocare per la prima volta da titolare nell’esordio in primavera nel derby nel Torino e in 20 minuti ha fatto un gol all’incrocio. Quando deve dimostrare qualcosa lui è presente. La completezza tecnico tattica dovrebbe essere più curata nelle giovanili.

I colleghi che mi hanno preceduto lo hanno impostato mezza ala, io l’ho impiegato da esterno e gli ho dato qualche altro riferimento. Negli ultimi anni si è completato come centrocampista di inserimento e ha accumulato l’esperienza giusta per giocare da mezzala ma può ricoprire diversi ruoli. Per Conte che è un allenatore con grandi conoscenze tecnico tattico potrà essere molto utile. Lui ha il carattere adatto per calarsi in tanti tipi di realtà. È un giocatore adatto per le riserve di Conte. Per me è un giocatore completo".