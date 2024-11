Video Hernanes incorona McTominay: "Il miglior 8 in Serie A! Sa fare tutto, è elegante e vede la porta"

Hernanes, ex centrocampista di Lazio e Inter, è intervenuto ai microfoni di Sportitalia spendendo parole di elogio nei confronti dell'azzurro Scott McTominay. Queste le dichiarazioni del brasiliano:

C'è un 8 di questo campionato, un centrocampista, che ti sta piacendo più degli altri?

"Quello del Napoli, McTominay. L'ho visto giocare dal vivo e mi è piaciuto molto. È elegante, poi vede la porta, perché è quello: il numero 8 deve sapere un po' di tutto. Bisogna marcare, bisogna impostare le azioni, però bisogna vedere la porta e lui la vede. E poi come stile di gioco mi piace. Mi piace anche Barella però è già un altro stile, è molto dinamico, molto rognoso, marca molto bene. Però a me piace più in stile Koopmeiners e McTominay'". Di seguito il video