Higuain: "Maradona e' stato il primo a fidarsi di me. Il Cholito? L'ammiro, sta facendo un'ottima stagione"

Dopo il recente ritiro Gonzalo Higuain si è raccontato in un commovente intervista per ESPN F90. Tutto è iniziato con un videoclip con i momenti più belli della sua carriera che ha fatto piangere il Pipita: "Mi ha ucciso vedere mia madre (la donna è morta un anno fa, ndr). Professionalmente, ho lasciato ciò che amo di più dopo la mia famiglia e i miei amici. La palla era il mio più grande giocattolo e il mio più grande desiderio. È stato molto difficile dire basta, ma me ne vado con la coscienza pulita. Sono orgoglioso di aver dato tutto. Voglio lasciare in ogni squadra che ho giocato i valori, l'insegnamento e la mentalità vincente che ho imparato. L'importante è lasciare una buona immagine di persona perché è quello che conta di più".

Su Maradona: "È stato il primo a fidarsi di me. Quando mi ha visto per la prima volta, mi ha abbracciato come se mi conoscesse da 10 anni e mi ha detto “Voglio che giochi come il Real Madrid. Se giochi così, abbiamo più possibilità di vincere". Non mi ha detto cose nuove, non mi ha complicato”. E ha svelato una cosa che lo ha sorpreso molto: "In quel momento Diego Milito aveva fatto tutto all'Inter, aveva segnato gol, vinto titoli. Ma Maradona si è fidato di me e ha continuato a inserirmi nella formazione titolare”.

Su Giovanni Simeone: "È cresciuto ed è un giocatore più completo. Sta giocando ad un buon livello e sta facendo un'ottima stagione. L'ammiro per quello che è. Ha un grande potenziale per continuare a crescere".