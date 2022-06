"Ho proposto due talenti argentini a Giuntoli", la rivelazione dell'agente

Luca Nigriello, agente di origine napoletana ed esperto di calcio argentino, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli

Luca Nigriello, agente di origine napoletana ed esperto di calcio argentino, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Zeballos è un giocatore importante e lo proposi a Giuntoli. E' un esterno d'attacco del Boca Juniors, ma può ricoprire tre ruoli in attacco. Uno con la sua fantasia incendierebbe una piazza come Napoli. Galoppo? Giocatore completo, ha le due fasi, sa come posizionarsi in campo e fa gol anche di testa. Sarebbe un gran colpo per il Napoli, è pronto per la Serie A".