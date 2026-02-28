Conte su Lukaku: "Sta crescendo di condizione, lui soffre perché vuole aiutare"

Antonio Conte è intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria in extremis contro l'Hellas Verona e, tra i vari temi, si è soffermato su Romelu Lukaku, reduce da un grave infortunio ma oggi autore del gol decisivo. Di seguito le sue dichiarazioni: "Iniziamo da Romelu: sono molto contento per il ragazzo, sappiamo benissimo del grave infortunio durante il ritiro. Quando si tratta della rottura del tendine del quadricipite... ha deciso di non operarsi e quindi c'è stato un iter molto particolare.

Romelu ancora non è al 100% quindi può essere utilizzato nelle situazioni in cui dobbiamo riempire l'area contro squadre che si stanno difendendo. Lui è dominante lì. So quanto sta soffrendo perché non ci può dare un apporto, so quanto vorrebbe aiutarmi per un rapporto personale molto stretto. Sta crescendo di condizione e io sto cercando di utilizzarlo nelle migliori situazioni, lui oggi ha inciso".

