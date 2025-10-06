Hojlund da brividi: "Napoli è tutto ciò di cui ho bisogno in questo momento"

Rasmus Hojlund, attaccante del Napoli, dopo la vittoria contro il Genoa ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli: "Credo che nella ripresa il Genoa abbia accusato la stanchezza. I miei compagni hanno fatto un ottimo lavoro nella ripresa, abbiamo continuato a spingere e segnare, così facendo siamo riusciti a segnare due gol".

Il modulo per te non fa differenza? "Sì, per me è la stessa cosa, non mi interessa il modulo, io gioco a calcio e cerco di fare al meglio il mio lavoro".

Sul feeling con De Bruyne. "Nella scorsa partita De Bruyne e io ci siamo trovati alla grande, anche col Genoa l'abbiamo fatto e avevo segnato, peccato per il fuorigioco".

Su Conte: "Lo reputo un allenatore top, sono venuto qui perché so che questo è un passo importante per la mia carriera. Il Napoli è un bel club, Napoli è un posto in cui vivere. Napoli è ciò di cui ho esattamente bisogno in questo momento della mia carriera".