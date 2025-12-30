Hojlund e la lingua: "Mi impegno a impararla, ma il napoletano è un'altra cosa!"

vedi letture

Rasmus Hojlund, attaccante del Napoli, ha raccontato la sua filosofia in una lunga intervista concessa a Sports Illustrated: "Mi piace tenere l’asticella alta. Se ti accontenti, rischi di rilassarti. Io cerco sempre di migliorarmi: nei gol, nel gioco, nella crescita personale… persino nell’imparare l’italiano. Inserirsi in una nuova cultura è fondamentale, soprattutto qui in Italia, dove la lingua è importantissima. Ora capisco praticamente tutto, anche se parlare in dialetto napoletano è un’altra cosa!".

Cosa significa per te il successo in questa stagione?

"Crescita personale. Essere la migliore versione di me stesso, migliorare ogni giorno, ascoltare l’allenatore e imparare dai compagni. Romelu tornerà presto: voglio imparare anche da lui, perché ha enorme esperienza con questo allenatore".