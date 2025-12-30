Hojlund su Lukaku: "Tra i miei idoli, è una persona fantastica! Tra noi ci sarà competizione"

Nel corso della sua lunga intervista a Sports Illustrated, Rasmus Hojlund si è soffermato anche su Romelu Lukaku: "Rom è una persona fantastica. Non lo conoscevo bene prima. Ho parlato con lui in campo e ho persino una sua maglia a casa. È un idolo per me. Ovviamente voglio giocare, ci sarà competizione, ma voglio imparare da lui perché può darmi tantissimo".

A quali attaccanti ti ispiri?

"Lukaku è uno di quelli. Cristiano Ronaldo è il mio idolo più grande: non per lo stile di gioco, ma per mentalità e fame di gol. E poi Lewandowski: movimenti incredibili, può fare tutto".

Che impatto ha avuto Cristiano su di te?

"È sempre stato un esempio per sicurezza, mentalità e voglia di migliorare. Non gli importa di quello che pensano gli altri, vuole solo crescere. Questo lo ammiro tantissimo".