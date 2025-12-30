Podcast Dazn, Buscaglia: "Napoli e Inter più forti, sicuri che al Milan hanno capito che occasione?"

Il 2025 si chiude con tre squadre in due punti nei primi tre posti della classifica di Serie A. Ricky Buscaglia, telecronista DAZN, parla della lotta scudetto ai microfoni di Tmw Radio, soffermandosi sui tenici di Inter, Milan e Napoli: "Se si parla di allenatori, credo a tutti. Si dà troppa importante agli allenatori, alla fine il mercato sarà decisivo. L'allenatore incide, ma non troppo. Io poi punterei sulle dirigenze.

Siamo sicuri che al Milan i dirigenti abbiano capito che occasione ha quest'anno? Napoli e Inter sono più forti. Il Milan è quella che può stare di più lì sotto la finestra a vedere cosa accade lì davanti".