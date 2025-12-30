Podcast
Dazn, Buscaglia: "Napoli e Inter più forti, sicuri che al Milan hanno capito che occasione?"
TuttoNapoli.net
Il 2025 si chiude con tre squadre in due punti nei primi tre posti della classifica di Serie A. Ricky Buscaglia, telecronista DAZN, parla della lotta scudetto ai microfoni di Tmw Radio, soffermandosi sui tenici di Inter, Milan e Napoli: "Se si parla di allenatori, credo a tutti. Si dà troppa importante agli allenatori, alla fine il mercato sarà decisivo. L'allenatore incide, ma non troppo. Io poi punterei sulle dirigenze.
Siamo sicuri che al Milan i dirigenti abbiano capito che occasione ha quest'anno? Napoli e Inter sono più forti. Il Milan è quella che può stare di più lì sotto la finestra a vedere cosa accade lì davanti".
Pubblicità
Le Interviste
Copertina Radio TNAnguissa anticipa leggermente i tempi di recupero: il piano per il rientro di Arturo Minervini
Le più lette
Prossima partita
04 gen 2026 12:30
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Lazio
|Napoli
In primo piano
Arturo MinerviniDa 0 a 10: la porcata del ‘decreto’ anti-Napoli, l’azione legale su Hojlund, la battaglia alle Tv di ADL e la novità su Lucca
Arturo MinerviniCremonese-Napoli 0-2, le pagelle: Hojlund inarrestabile, bene Politano-Spina! Premiata la scelta di Conte
Antonio NotoElmas: "Supercoppa bel regalo di Natale! Jolly? Non è semplice. Su Lukaku e lo scudetto 2023..."
Antonio NotoLiveConte in conferenza: "I ragazzi trasudavano voglia di vincere e fare la storia. A Bologna mi ero arrabbiato..."
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com