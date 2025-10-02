Hojlund: "Ecco perché ho esultato toccando lo stemma! KDB? Con lui basta attaccare lo spazio..."

vedi letture

Rasmus Hojlund è l'uomo copertina del Napoli dopo la strepitosa vittoria in UEFA Champions League contro lo Sporting CP. L'attaccante danese, autore di una doppietta decisiva, ha analizzato a caldo la sua prestazione e quella della squadra ai microfoni della UEFA: "Giocare in Champions League è stata la notte che uno sogna".

Riguardo alla sua particolare esultanza, che lo ha visto toccare prima lo stemma del Napoli e poi quello della Champions League, ha fornito una duplice motivazione: "Ho esultato toccando lo stemma del Napoli perché sono felice di giocare qui, e quello della Champions League perché amo segnare in Europa".

Hojlund ha poi preferito spostare l'attenzione dai meriti individuali a quelli collettivi: "Non mi piace parlare della mia prestazione, ma della squadra. De Bruyne? Giocare con un talento eccezionale come Kevin De Bruyne è speciale, io devo solo attaccare lo spazio e lui mi darà il pallone".