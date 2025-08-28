Hojlund-Napoli, Chiariello: "ADL è ancora scottato dal caso Lindstrom"

"Elmas è sulla via di ritorno. Non ha mai dimenticato il Napoli dopo essere andato via nella sciagurata annata post-scudetto. Fu una cessione doverosa e ricca. Il Napoli ora lo riporta a casa per molto meno dei 24 milioni guadagnati. Elmas potrà sostituire De Bruyne, McTominay, giocare sulla fascia, stare al posto di Anguissa. Elmas ha sorpassato Hojlund come tempistica dell'annuncio ed è l'acquisto più probabile che il Napoli sta per chiudere". Lo ha detto Umberto Chiariello a Radio Crc nel suo consueto editoriale.

A proposito di Hojlund, Chiariello spiegand che l'affare è molto vicino ma non ancora concluso, ha aggiunto: "De Laurentiis è rimasto scottato dal caso Lindstrom, l'altro danese pagato 35 milioni, e non vuole ritrovarsi un altro investimento enorme che non produce frutti e diventa poi un problema. Hojlund a queste cifre è un affarone, allo United non è esploso, ma lì è successo a molti. Lo United darà via anche Garnacho e Mainoo, la meglio gioventù. Mainoo? E' una voce, costa 50 milioni, certo il suo nome fa sognare i tifosi del Napoli".

