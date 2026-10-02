Hojlund show, ma beffa ko: "Abbiamo fatto il massimo, serve crescere in un aspetto"

Rasmus Hojlund, attaccante del Napoli e della nazionale danese, ha commentato la sconfitta per 4-2 contro il Portogallo in Nations League, al termine di una gara nella quale la Danimarca ha provato a tenere testa ai campioni in carica della competizione. L'attaccante ha sottolineato l'atteggiamento mostrato dalla squadra, capace di reagire in più occasioni e di rimettere in equilibrio il risultato: "Penso che abbiamo fatto il possibile contro i campioni in carica di questa manifestazione. Abbiamo dimostrato coraggio andando a pareggiare per ben due volte". Nonostante la prestazione sul piano della personalità, Hojlund ha evidenziato anche gli aspetti da migliorare.

Hojlund: "Difensivamente dovevamo fare tutti meglio"

Il centravanti danese ha infatti individuato nella fase difensiva uno dei principali motivi di rammarico al termine della sfida. Per Hojlund, la squadra avrebbe dovuto prestare maggiore attenzione e lavorare meglio collettivamente per limitare la pericolosità del Portogallo, pur riconoscendo il valore dell'avversario affrontato. "E' chiaro che difensivamente dovevamo fare tutti meglio: questo è un aspetto che mi ha dato molto fastidio ma giocavamo contro un avversario molto forte", ha dichiarato l'attaccante. Parole che riassumono il sentimento della nazionale danese dopo il ko, tra la consapevolezza di aver mostrato carattere nel corso della partita e la necessità di correggere gli errori commessi in fase difensiva contro una squadra di grande qualità.