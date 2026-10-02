Lang: "Nella mia carriera tanti passaggi decisivi per gli assist, ma non li vedono"

Noa Lang è stato protagonista, ieri, contro la Grecia con la sua Olanda. E dopo la partita ha anche rivendicato la sua qualità spesso sottovalutata, dice. L'attaccante di proprietà del Napoli ha parlato a fine partita a Espn. "Abbiamo lasciato per strada due punti. Nel secondo tempo abbiamo ribaltato la situazione, ma non abbiamo vinto. Quindi sì, c’è delusione e anch’io ho dato il mio contributo. Ho fatto del mio meglio. Sono stato pericoloso, ma non ho segnato e non ho fatto assist, quindi c’è sicuramente margine di miglioramento. Ho fatto solo il passaggio prima dell’assist. Ma quelli non vengono conteggiati. Nella mia carriera ne ho fatti tantissimi, di passaggi che portano all’assist, solo che la gente non li vede. Sui tabellini non risultano né gol né assist".

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