Materazzi sugli scudetti del Napoli: "L'inter era più forte e li ha lasciati per strada"

Intervenuto al Festival dello Sport a Trento, nel corso del panel "MM23" tenutosi in Piazza del Duomo, l'ex difensore dell'Inter e della Nazionale Italiana, Marco Materazzi, ha elogiato l'Inter commentando anche i due scudetti vinti dal Napoli.

"Sono 4-5 anni che dico che l'Inter è la più forte e probabilmente abbiamo anche lasciato due scudetti per strada. L'anno scorso tanti erano dubbiosi su Chivu, lo dissi che intanto era positivo avere il Mondiale per Club per cancellare immediatamente la finale di Champions dalla testa dei giocatori. Cristian è stato bravo, si vede dall'abbraccio fatto a fine anno con i giocatori, si vede che empatia e intelligenza ha avuto. 15 punti di vantaggio nonostante gli scontri diretti persi questo fa capire quanto siamo forti, ma bisogna entrare in campo sempre concentrati. Quando si va sotto di due gol poi si rimonta, è già successo due volte. Ma ora basta speriamo di vincerle tutte e concedere di meno (ride, ndr)".