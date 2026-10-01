Materazzi: “Da 4-5 anni l’Inter è la più forte! Ha anche lasciato 2 Scudetti per strada…”

Marco Materazzi, ex difensore nerazzurro ha analizzato il rendimento dell’Inter e il lavoro di Cristian Chivu.

"Sono 4-5 anni che dico che l'Inter è la più forte". Marco Materazzi non cambia idea sulla squadra nerazzurra e, dal Festival dello Sport di Trento, analizza il percorso dell’Inter negli ultimi anni e il lavoro di Cristian Chivu. L’ex difensore nerazzurro e della Nazionale italiana è intervenuto nel corso del panel "MM23", tenutosi in Piazza del Duomo. Queste le dichiarazioni raccolte da TuttoMercatoWeb.com.

Materazzi sull’Inter: “Bisogna entrare in campo sempre concentrati”

"Sono 4-5 anni che dico che l'Inter è la più forte e probabilmente abbiamo anche lasciato due scudetti per strada. L'anno scorso tanti erano dubbiosi su Chivu. Io dissi che intanto era positivo avere il Mondiale per Club per cancellare immediatamente la finale di Champions dalla testa dei giocatori. Cristian è stato bravo, si vede dall'abbraccio fatto a fine anno con i giocatori, si vede che empatia e intelligenza ha avuto. 15 punti di vantaggio nonostante gli scontri diretti persi questo fa capire quanto siamo forti, ma bisogna entrare in campo sempre concentrati. Quando si va sotto di due gol poi si rimonta, è già successo due volte. Ma ora basta speriamo di vincerle tutte e concedere di meno (ride, n.d.r.)."