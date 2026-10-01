Stampa pro-Allegri? Pedullà: “C’è chi difende a prescindere. Dicono persino squadra scarsa…”

lfredo Pedullà analizza il momento del Napoli e il lavoro di Allegri, soffermandosi sulle responsabilità del mercato e sulla valutazione dell’organico.

Il momento del Napoli e le scelte di Massimiliano Allegri sono al centro dell’analisi di Alfredo Pedullà, intervenuto sul proprio canale YouTube. Il giornalista si è soffermato sull’evoluzione tattica della squadra e sulle difficoltà emerse in questo avvio di stagione, affrontando anche il tema della costruzione della rosa: "Allegri sta rivisitando il Napoli, probabilmente ci proporrà qualcosa di diverso dal punto di vista tattico. La colpa è del mercato? Questo organico viene ritenuto per me eccessivamente a fine ciclo. È chiaro: dovrai cambiare e ricostruire il Napoli, ma secondo voi il Napoli è una squadra scarsa? È una squadra da 7 punti in classifica? È colpa del mercato? Dopo il Bologna sembrava avesse battuto il Real Madrid. Fa prestazioni insufficienti ed è colpa del mercato".

Pedullà: “Questo discorso dovremmo combatterlo sempre”

Pedullà ha quindi allargato la sua riflessione al modo in cui vengono analizzate le stagioni degli allenatori e alle responsabilità attribuite dopo risultati positivi o negativi: "Io penso che gli spot siano figli della nostra libertà e della nostra democrazia nel trattare tutti allo stesso modo. Altrimenti le stagioni verranno dipinte in base all’allenatore simpatico o meno simpatico. Se alcuni allenatori perdono è colpa di un altro, quando vincono vengono celebrati. Questo discorso dovremmo combatterlo sempre e io lo farò, altrimenti è troppo semplice fare giornalismo orientato verso tre o quattro persone che vengono difese a prescindere".