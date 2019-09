Hugo Maradona: "Diego emozionato, come a Napoli anche in Argentina lo amano tutti"

L'Argentina è in delirio per il ritorno di Diego Armando Maradona. Ieri un primo allenamento da pelle d'oca, davanti ai tifosi del Gimnasia La Plata, la nuova squadra dell'ex asso azzurro. Suo fratello, Hugo Maradona, ne ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli: "L'Argentina è come Napoli, gli vogliono bene tutti. Lo vedo molto emozionato per questa avventura e quello non è buono per i suoi pensieri. Dà tutto quando lavora. Llorente? Finalmente il Napoli può crossare al centro, grazie ad una punta fissa come Llorente. Tutti in Italia hanno un centravanti che segni di testa, al Napoli mancava e adesso ce l'ha".